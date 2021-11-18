iPhone 12 ve iPhone 13 için iOS 15.1.1 güncellemesi yayınlandı
iOS 15.1'in ardından Apple, iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri için iOS 15.1.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme telefonlardaki hat kopmasıyla ilgili sorunu gideriyor.
18 Kasım 2021, Perşembe 12:40 Son Güncelleme:
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Apple geliştiricileri bazı iPhone modelleri için yeni bir güncelleme yayınladı. iOS 15.1.1 numaralı sürüm, aramalarda yaşanan kesinti sorunlarını gideriyor.
Güncellemeyi alacak iPhone modelleri şu şekilde:
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 15.1.1, iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde hat kopmasıyla ilgili sorunları azaltarak performansı iyileştiriyor. 386 MB boyutundaki güncellemeyi Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.
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