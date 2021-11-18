iPhone 12 ve iPhone 13 için iOS 15.1.1 güncellemesi yayınlandı

Apple geliştiricileri bazı iPhone modelleri için yeni bir güncelleme yayınladı. iOS 15.1.1 numaralı sürüm, aramalarda yaşanan kesinti sorunlarını gideriyor.

Güncellemeyi alacak iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 15.1.1, iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinde hat kopmasıyla ilgili sorunları azaltarak performansı iyileştiriyor. 386 MB boyutundaki güncellemeyi Ayarlar / Genel / Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.



