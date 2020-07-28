Apple’ım yeni iPhone modellerini 8 Eylül tarihinde duyurması bekleniyor. Hatta iPhone 12 ailesinde 4 farklı modelin yer alacağı iddia ediliyor.

Weibo'da paylaşılan bazı görüntülerde, iPhone 12'nin ekran panelini ortaya koyuyor. Buna göre iPhone 12, 5.4 inç büyüklüğünde geniş çentikli bir tasarımla gelecek.

Düz kenarlara sahip olacak telefon, piyasadaki diğer amiral gemisi telefonlara göre nispeten küçük bir yapıda. Bu sene 5,4 inç ve 6,1 inçlik iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max modelleri gelmesi bekleniyor.

Giriş modeli iPhone 12, 5.4 inçlik ekrana sahip olacak. Bu modelin 4G ve 5G olarak iki farklı versiyon ile satılması bekleniyor. 5G versiyonu 649 dolar başlangıç fiyatı, 4G versiyonu ise 599 dolar ile gelebilir. 4G versiyonunda 2 kamera ve LCD ekran olacağı söyleniyor.

iPhone 12 Pro ise 6.1 inçlik bir ekran ve lazer tabanlı LiDAR sensörüyle gelecek. Başlangıç fiyatı ise 999 dolar olması yönünde. Seride 6.1 inçlik ekrana sahip bir model daha var. Bunu fiyatı ise 749 dolar seviyesinde olacak.

En üst model iPhone 12 Pro Max’e gelirsek 6.7 inç ekran, LiDAR sensörü ve optik yakınlaştırma gibi özelliklerle gelecek. Başlangıç fiyatı ise 1099 dolar olabilir.

iPhone 12 serisi Eylül ayında satışa çıkacak.