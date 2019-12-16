iPhone 12’nin fiyatı ne kadar olacak? iPhone 12 ne zaman tanıtılacak?

Henüz piyasaya duyurulmayan ve hatta neredeyse 1 sene sonra tanıtılması beklenen iPhone 12 serisi için doğru açıklamalarıyla bilinen analist Ming-Chi Kuo paylaşımda bulundu. iPhone 12 için, üzerinde bulunduracağı 5g modem nedeniyle fiyatların çok fazla yükseleceği konusunda dedikodular çıkmaya başlamıştı.

"50 dolarlık yükseliş olacak"

Ming-Chi Kuo'nın açıklamasında, iPhone 11'lere göre 50 dolarlık bir yükselişin olacağını belirtti. Yani Apple yeni modellerde ciddi bir fiyat artışına gitmeyecek. Apple CEO'u Tim Cook, iPhone 11 serisinin çıktığı sırada; maliyetleri olabildiği kadar düşük tutmaya çalıştıklarını ve bu sayede de iPhone 11'in iPhone XR'dan daha uygun fiyata çıktığını belirtmişti. Şu ana göre resmi herhangi bir bilgi olmadığını tekrarlayıp, önümüzdeki sene bu açıklamaların ne denli doğru olduğunu hep birlikte göreceğiz.