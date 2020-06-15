Twitter’da Jin_Store adlı kullanıcı, iPhone 12 ve ‌iPhone 12‌ Pro’ya ait olduğu iddia edilen kalıp görüntülerini paylaştı. Görüntüler, Apple'ın 2020'de piyasaya sürülebileceğini söylediği ‌iPhone‌ serisinin dört farklı boyutunu gösteriyor: 5.4 inç ‌‌iPhone 12‌‌, 6.1 inç iPhone 12‌‌, 6.1 inç ‌‌iPhone 12‌‌ Pro ve 6.7 inç ‌‌iPhone 12‌‌ Pro Max.

Bu CAD çizimleri ve modelleri, kılıf üreticileri tarafından aksesuarlarını, yaklaşan iPhone lansmanlarına hazırlamak için yaygın olarak kullanılıyor. Bu yüzden bazı detaylar bu kalıplarla tam olmayabiliyor. Örneğin, çentiğin boyutu kasa tasarımlarını etkilemiyor, bu nedenle kasa tasarımlarında daha küçük bir çentik potansiyelini hesaba katmıyorlar.

Bu maketler ayrıca arkaya TOF sensörünün eklenmesini de hesaba katmıyor. Yine, muhtemelen Apple'ın aynı genel kamera boyutunu ve kesimini devam ettirmesi bekleniyor. Bu nedenle, ToF sensörünün eklenmesi büyük olasılıkla kılıf üreticilerimi etkilemiyor.

Kalıplardan yola çıkarak Apple’ın, iPad Pro tasarım dilini daha fazla ürüne yaymak istediğini söyleyebiliriz. Örneğin, yeniden tasarlanan iMac'in düz kenarlı ve daha küçük çerçeveli iPad Pro benzeri bir tasarıma sahip olacağını öne sürülüyor. Yeniden tasarlanan iMac, önümüzdeki hafta WWDC'de tanıtılabilir.



