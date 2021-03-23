Wedbush analyst Dan Ives‘a göre Apple, iPhone 13 ailesi daha önceki modellerde olduğu gibi eylül ayında görücüye çıkacak. Koronavirüs sebebiyle iPhone 12 ailesini ekim ayında tanıtan Apple’ın iPhone 13 modellerini eylül ayının üçüncü haftasında satışa sunacağı iddia ediliyor. Pek tabii tüm modellerin eylül ayında satışa sunulması beklenmiyor.

Ives, MacRumors’a verdiği demeçte, iPhone 13 modellerinin Eylül ayının üçüncü haftasında tanıtılacağını, ancak tarihin Ekim ayı başına kadar ertelenebileceğini açıkladı. Wedbush, Apple’ın iPhone 12’den daha fazla iPhone 13 birimi üreteceğini dile getiriyor.

İddialara göre Apple'ın yeni modellerde daha ufak bir çentiği kullanabileceği belirtiliyor. 120 Hz ekran ve A15 Bionic işlemci ise telefonda beklenen diğer özellikler arasında yer alıyor. Samsung telefonlarda kullanılan portre video özelliğinin 13 Pro modellerine de geleceği konuşuluyor. Ayrıca Pro modellerine 1 TB’lık depolama desteğinin de sunulacağı dile getiriliyor.



