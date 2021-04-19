iPhone 13 eski modellere göre yüzde 30 daha küçük çentikle gelebilir

MacRumors’a göre, Twitter’da Weibo’ya ait olduğu söylenen üç fotoğraf paylaşıldı. Söz konusu fotoğrafların iPhone 13’e ait olduğu iddia edildi. Fotoğraflarda, iPhone 12 ile kıyaslanan iPhone 13’ün ekran paneli, şirketin bazı değişikliklere gideceği sinyalini de verdi.

Aktarılanlara göre, iPhone 13 serisinin çentiği hoparlörü yukarıya taşıyarak küçülecek. Bu bağlamda, Apple’ın TrueDepth kamerasının ortasında bulunan ahize yukarı taşınacak. Bununla beraber çentik de ciddi oranda küçülecek. İddialar doğruysa, iPhone 13, iPhone 12’ye kıyasla yüzde 30 daha küçük ve dar bir çentikle kullanıcı beğenisine sunulacak.

Apple’ın çentiği küçültüp yüksekliği artıracağı iddiaları da bulunuyor. Dahan önce sızdırılan 3D iPhone 13 Pro’nun iPhone 12 Pro’ya nazaran 0.5 mm daha yüksek bir çentiğe sahip olacağını göz önüne sermişti.







