iPhone 13 her zaman açık ekranla gelebilir

iPhone 13’ün Her Zaman Açık Ekran özelliğiyle geleceği söyleniyor. Apple’ın Apple Watch’ları örnek alacağı bu yeni özellikle, kullanıcılar iPhone 13’ün kilit ekranı kapalıyken de saat ve bildirimler, telefon ekranında gözükecek.

İddialara göre Apple, iPhone 13’ün bu özelliği için batarya boyutlarında da büyümeye gidecek. Her Zaman Açık Ekran özelliğinin yanı sıra yeni seride çentiklerde küçülecek.

iPhone 13 serisinin çentiği hoparlörü yukarıya taşıyarak küçülecek. Apple’ın TrueDepth kameranın ortasında bulunan ahizeyi yukarı taşıyacağı ve bununla beraber de çentiğin ciddi oranlarda küçüleceği söyleniyor.

iPhone 13, iPhone 12’ye kıyasla yüzde 30 daha küçük ve dar bir çentikle kullanıcı beğenisine sunulacak. iPhone 13 Pro’nun iPhone 12 Pro’ya nazaran 0.5 mm daha yüksek bir çentiğe sahip olacağı da iddia edilmişti.

iPhone 13 serisi hangi özelliklere sahip olacak?

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinin hepsinde A15 Bionic işlemci olacak. Bu işlemci yerini alacağı A14 Bionic ile benzer olarak 5 nm üretim sürecinden çıkacak ancak burada TSMC’nin yeni nesil bir 5 nm üretim sistemi (N5P) kullanılacak.

iPhone 13‌ Pro Max modelinde 4.352 mAh pil kullanılacak. Karşılaştırmak adına 12 Pro Max’te ise 3.687 mAh pil yer alıyordu. 13‌ ve 13 Pro modellerinde ise ortak şekilde 3.095 mAh pil yer alacak. Burada 2.815 mAh’a oranla hatırı sayılı bir artış görülüyor. Ailenin en ufağı 13 Mini ise 12 Mini’den farklı olarak 2.227 mAh değil 2.406 mAh pil ile gelecek.

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde 120 Hz OLED ekran, 13 mini ve 13’te ise 60 Hz OLED ekranlar kullanılacak.