iPhone 13 için kuyruğa girdiler

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni iPhone modelleri raflardaki yerini aldı. ABD, İngiltere, Singapur gibi ülkelerde yine yüzlerce kişi Apple'ın yeni amiral gemisine ilk sahip olanlar arasında olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Firmanın ülkemizdeki en aktif mağazası olan Zorlu Center Apple Store kapısında da kuyruklar oluştu.

Apple CEO'su Tim Cook'un 'Bunlar şimdiye kadar yarattığımız en iyi iPhone'lar' sözleri ile tanıttığı cihazlar ülkemizde ise ön siparişe açıldı. 1 Ekim'de Türkiye'de de satışa sunulacak olan iPhone 13 ailesinin fiyatları 10 bin 999 TL ila 22 bin 999 TL arasında değişiyor.

Apple'ın yeni A15 Bionic çiplerinden güç alan yeni iPhone'lar rakiplerine göre yüzde 50'ye kadar daha hızlı CPU'nun yanı sıra yüzde 30'a kadar daha hızlı grafikler sunuyor.