iPhone 13’ün tanıtılmasına aylar kala şirkete yakın kaynaklar iPhone 13 renkleri, fiyat listesi ve kamerasın dair detayları paylaştı.Paylaşılan bilgilere göre yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek. Peki, iPhone 13 kaç lira? İşte iPhone 13 renkleri ve fiyat listesi…

İPHONE 13 FİYAT LİSTESİ

iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar

iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar

iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar

iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.

iPhone 13 64 GB = 800 dolar

iPhone 13 128 GB = 850 dolar

iPhone 13 256 GB = 950 dolar

iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM'le gelecek.

iPhone 13 Pro 128 GB = 1050 dolar

iPhone 13 Pro 256 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro 512 GB = 1350 dolar

iPhone 13 Pro 1 TB = 1500 dolar

iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM'le geliyor

iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1150 dolar

iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1250 dolar

iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1450 dolar

iPhone 13 Pro Max 1 TB = 1600 dolar

YENİ iPHONE 13’ÜN KAMERASI

Digitimes'ın Apple tedarikçilerine dayandırdığını haberine göre yeni iPhone 13 modelinin kamerası bir önceki nesillere göre çok daha iyi olacak.

Apple'ın tedarikçilerine ihtiyaç duyulan aktüatör (VCM) sayısının %40 daha fazla olacağını söylediği kaydedildi.

Diğer yandan ortaya çıkan diğer iddialara göre iPhone 12 Max'e özel sunulan optik görüntü sabitleme 13 modellerinde standart olacak. Bununla birlikte Apple yeni iPhone 13 için 6 parçalı bir lens kullanacak. Bu lens yapısı f/1.8 diyafram açıklığına sahip olacak.

YENİ iPHONE 13 RENGİ NASIL OLACAK?

Bilindiği üzere son yıllarda iPhone modellerinde daha fazla renk seçeneği sunuluyor.

Bugüne kadar en çok ağırlık kazanan rengin mat siyah olduğu yönünde iddialar mevcut. Geçtiğimiz dönemlerde Apple'ın bu konuda patent aldığı da ortaya çıkmıştı.

Ulaşılan kaynaklara göre mat siyah iPhone 13 yalnızca Pro ve Pro Max modellerde sunulacak.

Öne sürülen diğer iddialara göre ise turuncu, pembe, mor ve bronz renklerde yeni iPhone'lar görülebilecek.



