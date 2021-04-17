iPhone 13 mini nasıl görünecek?

iPhone 13 mini'nin CAD çizimleri internete sızdırıldı. Çizimler iPhone 13 mini ile iPhone 12 mini’nin aynı tasarımı paylaşacağını ortaya koyuyor. İki model arasındaki temel fark ise kamera ünitesi.

CAD görselleri kamera modülünün kare olarak kalacağını gösteriyor. Ancak içerisindeki lenslerin yeri değişecek. iPhone 12 mini'de dikey olarak üst üste konumlandırılan görüntü sensörleri iPhone 13 mini ile birlikte çapraz dizilime geçiş yapıyor.

Kesin olmamakla birlikte iPhone 13 mini, 5.4 inç ekrana ve daha iyi pil ömrüne sahip olacağı söyleniyor.