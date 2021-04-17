iPhone 13 mini nasıl görünecek?
Apple'ın Eylül ayında iPhone 13 olarak anılan yeni akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Şimdiyse iPhone 12 mini ile iPhone 13 mini arasındaki farklılıkları gösteren CAD çizimleri yayınlandı.
17 Nisan 2021, Cumartesi 10:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
iPhone 13 mini'nin CAD çizimleri internete sızdırıldı. Çizimler iPhone 13 mini ile iPhone 12 mini’nin aynı tasarımı paylaşacağını ortaya koyuyor. İki model arasındaki temel fark ise kamera ünitesi.
CAD görselleri kamera modülünün kare olarak kalacağını gösteriyor. Ancak içerisindeki lenslerin yeri değişecek. iPhone 12 mini'de dikey olarak üst üste konumlandırılan görüntü sensörleri iPhone 13 mini ile birlikte çapraz dizilime geçiş yapıyor.
Kesin olmamakla birlikte iPhone 13 mini, 5.4 inç ekrana ve daha iyi pil ömrüne sahip olacağı söyleniyor.