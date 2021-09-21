iPhone 13 mini türünün son örneği olacak

Prosser, mevcut 5.4 inç iPhone 13 mini'nin türünün son örneği olacağını söyledi. Gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 14 serisinin üç mü yoksa dört cihaz mı içereceği belli değil.

Apple gelecek yıl iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört model sunulabilir.

Apple'ın iPhone 12 mini'ye yönelik talebin düşük olması sebebiyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Şirket buna rağmen iPhone 13 mini'yi piyasaya sürdü.















