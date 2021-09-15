Apple’ın Kaliforniya'daki merkez binasında gerçekleşen lansmanda teknoloji severlerin merakla beklediği iPhone 13 görücüye çıktı. Pandemi nedeniyle az sayıda katılımcıyla gerçekleşen tanıtım, tüm dünya tarafından yakından takip edildi. Lansmanda, iPhone 13’ün fiyatı ve Türkiye’de satışa çıkacağı tarih belli olurken, iPhone 13’ün özellikleri de izleyenleri büyüledi…

IPHONE 13 NE KADAR KAÇ TL?

iPhone 13 serisinde 4 yeni cihaz bulunuyor.

iPhone 13 Mini 10 bin 999 TL'den,

iPhone 13 11 bin 999 TL'den,

iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den

iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye’de satışa çıkacak.

İPHONE 13 TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye'de iPhone 13 serisi 24 Eylül'de ön siparişe açılacak. 4 yeni iPhone modeli ülkemizde 1 Ekim'de satışa sunulacak.

İPHONE 13 SERİSİNDE HANGİ MODELLER VAR?

Apple tarafından gerçekleşen lansmanda,

iPhone 13 Mini,

iPhone 13,

iPhone 13 Pro ve

iPhone 13 Pro Max olmak üzere iPhone serisinin 4 yeni modeli tanıtıldı.

iPHONE 13'ÜN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

5 renk seçeneği ile gelen iPhone 13, IP68 sertifikasına sahip. iPhone 13'ün tepesindeki çentik ise yüzde 20 oranında küçülmüş durumda. iPhone 13, 6.1 inçlik ekran ile iPhone 13 Mini ise 5.4 inçlik bir ekran ile karşımıza çıkıyor.

A15 Bionic'e ev sahipliği yapan cihazların Dolby Vision, HDR10 ve HLG desteğine sahip olduğu duyuruldu. iPhone 13'ün giriş modeli 128 GB depolama alanına sahip. Cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi de yer alıyor.

6.1 inç ekrana sahip olan iPhone 13'ün arka tarafında iki kamera yer alıyor: 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lens.

Ön tarafta 13 MP f/2.2 diyaframa sahip Smart HDR 3 destekli kamera bulunuyor. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu kamera 4K / 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Apple ayrıca yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 3 teknolojisine de yer verdi.

iPhone 13 Mini, iPhone 12 Mini’den 1,5 saat daha fazla pil ömrüne sahip. iPhone 13 ise bir önceki model olan iPhone 12’ye kıyaslandığında 2,5 saate kadar daha fazla pil ömrü sunuyor.

İŞTE iPHONE 13 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

iPhone 13 Pro 4 renk seçeneği ile geliyor. Bu cihazda da yüzde 20 küçültülmüş çentik ve IP 68 sertifikası bulunuyor. 6.1 inç ekran ile gelen iPhone 13 Pro, 8 GB RAM ile karşımıza çıkıyor. Cihazda 25W hızlı şarj ve 15W MagSafe teknolojileri de bulunuyor.

Model beklentinin aksine USB-C girişine sahip değil. A15 Bionic ile gelen iPhone 13 Pro Lightning girişine sahip. Ayrıca Pro ve Pro Max modellerde 120 Hz olarak belirlenen ekran yenileme hızı mevcut.

iPhone 13 Pro A15 çipe sahip. 5 çekirdekli bir GPU'ya ev sahipliği yapan cihazı Apple 'Bugüne kadarki en büyük kamera başarımız' sözleri ile duyurdu.





6.7 inç ekran ile gelen iPhone Pro Max de 8 GB RAM ile geliyor. Cihazın arka tarafında 3 tane 12 MP'lik kamera yer alıyor.

120Hz ekran tazeleme hızına ev sahipliği yapan iPhone Pro Max, 1000 nits ekran parlaklığı ve HDR gibi özellikleri ile de dikkat çekiyor.

Telefon, gümüş, grafit, altın ve pasifik mavisi renk seçeneklerine sahip. iPhone 13 Pro Max ayrıca Koruma amaçlı kullanılan Ceramic Shield özelliğine de ev sahipliği yapıyor.

iPhone 13 Pro'nun bir önceki modele göre 1.5 saat daha uzun batarya ömrü sunduğu bu rakamın iPhone 13 Pro Mac de 2.5 saat olduğu belirtildi. Cihazlara 1 TB depolama alanı seçeneği de eklendi.

2 YENİ iPAD TANITILDI

Yeni iPad, A13 Bionic ile geliyor. Apple yeni iPad'in en çok satan chromebooktan 3 kat daha hızlı olduğunu belirtiyor. Yeni iPad bir önceki model gibi 'home tuşu'na ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 12MP ultrageniş kamera da yer alıyor. Yeni iPad ön tarafında da 12 MP'lik bir selfie kamerası ile geliyor. Cihazın 64GB versiyonunun ABD fiyatı 329 olarak açıklandı Cihazın ülkemizde ise 3 bin 899 TL'den başlayan fiyat ile satışa sunulacak.

iPAD MİNİ

Şirketin tanıttığı diğer iPad modeli ise yeni iPad Mini oldu. iPad Mini 8.3 inçlik bir ekrana ev sahipliği yapıyor. USB-C ile gelen iPad Mini 5G'ye de sahip.

iPAD MİNİ'NİN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Arka tarafında 12 MP'lik bir kamera ile gelen cihaz 4K video çekebiliyor. iPad Mini'nin ön tarafında 12 MP 'ultrawide' kamera yer alıyor. Cihazın ABD fiyatı 499 dolar olarak açıklandı. iPad Mini'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 5 bin799 TL olarak açıklandı.





APPLE WATCH SERİES 7'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni Apple Watch da lansmanda tanıtılan ürünler arasında yer aldı. Apple Watch Series 7, 18 saatlik batarya ömrü ile geliyor. Cihazın yüzde 30 daha hızlı şarj olduğu belirtilirken ABD fiyatı 399 dolar olarak açıklandı.

Lansmanda tanıtılan tüm cihazların Türkiye fiyatları açıklanırken yeni Apple Watch Türkiye fiyatı belli olmayan tek yeni ürün oldu.