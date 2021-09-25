iPhone 13 Pro bazı animasyonları 60 Hz göstermeye devam ediyor

iPhone 13 Pro modelleri, ekran içeriğini saniyede 120 defaya kadar veya 120 Hz'e kadar yenileyebilen OLED ekranlara sahip. Ancak kısa süre önce baz geliştiriciler, birçok durumda animasyonlarının yalnızca 60 Hz'de çalışabileceğini keşfetti. Apple ise durumdan haberdar olduğunu ve işletim sistemi hatasının sonucu üçüncü taraf uygulamalar için 120Hz tam desteği yakında sunacağını açıkladı.

Geliştiricilerin daha yüksek yenileme hızını kullandıklarını beyan etmek için uygulamalarını güncellemeleri gerekiyor. Bu, uygulamanın listesine bir giriş ekleyerek yapılabilecek. Şirket, geliştiricilerin eklemeleri gereken girişle ilgili belgeleri yakında paylaşmayı planladığını söyledi.

Değişken yenileme hızına sahip ekranlar, daha yumuşak animasyonlar ve cihazı kullanırken kaydırma ve pil tasarrufu gibi ekranın daha düşük yenileme hızlarında çalışması gibi birçok avantaj sunuyor. Bazı uygulamaların o zamana kadar bir yazılım güncellemesi beklemesi gerekiyor.