iPhone 13 Pro Max, 80 milyon yıllık T-rex dişi kullanılarak tasarlandı

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın resimlerinin üzerinde olduğu 3310'lar ve 18 ayar altın kaplamalı lüks akıllı telefonlar üreten Caviar, bu kez de dinozor meraklılarını sevindirecek bir ürün geliştirdi.

Türkiye’deki satış fiyatı 18 bin lirayı bulan iPhone 13 Pro Max, şirketin ellerinde daha da değerlendi.

Caviar’ın ürettiği altın kaplama yeni modelde 80 milyon yıllık bir T-rex dişi parçası kullanıldı. Telefonun üzerindeki dinozor görselinin göz kısmı kehribar taşından yapıldı. Dinozorun dişlerinden biri de gerçek. Tyrannophone isimli ürün, firmanın Tera koleksiyonundan bir parça ve sadece 7 adet bulunuyor. ‘Tera’ kelimesi ise eski Yunanca ‘canavar’ anlamına geliyor.

Firmanın ürünle ilgili açıklamasında, "Canavarın yırtıcı gülümsemesi yalnızca görsel amaçlı değil, aynı zamanda ayrıcalık ve eşsizlik unsuru, zira tiranozorun dişlerinden biri gerçek. Telefonda 80 milyon yaşında bir tiranozorun dişinden bir parça mevcut" ifadeleri kullanıldı.