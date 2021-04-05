iPhone 13 Pro modeli daha küçük çentikle gelebilir

Macotakara, Apple'ın önümüzdeki aylarda duyurması beklenen iPhone 13 ailesiyle ilgili bir iddia ortaya attı. Blog, iPhone 13 Pro'ya ait olduğunu iddia ettiği bir prototip paylaşarak, cihazın tasarım özelliklerini gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan bir prototipe göre iPhone 12'ye kıyasla iPhone 13 daha küçük bir çentik ile geliyor. Plastik bir model olarak sızdırılan iPhone 13 Pro, 5.35 mm yüksekliğe sahip bir çentikle gelecek. Bu yükseklik değeri, iPhone 12 ailesinde 5,3 mm değerindeydi.

Yine makete göre iPhone 13 Pro'nun çentiğinin genişliği ise 26,8 mm olacak. iPhone 12 ailesinde bu değer, 34.83 mm'ydi. Çentiğin genişliğinin azalırken yüksekliğinin artmasının nedeni ise iPhone 13 Pro'nun ahizesinin ekrana değil, üst çerçeveye yerleştirilmiş olması.

Apple, iPhone 13 Pro'da ön kamerayı çentiğin sol tarafına alacak. iPhone 12'de çentiğin sağ tarafına yerleştirilen ön kameranın yaklaşan modelde neden sola alındığına dair hiçbir bilgi yok.