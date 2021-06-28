iPhone 13 Pro, ultra geniş açıda otomatik odaklamayla gelebilir

Ming-Chi Kuo, iPhone 13 Pro ile iPhone 13 Pro Max, otomatik odaklama özelliğine sahip ultra geniş açılı kamera ile gelecek.

Pro modellerinde bulunan geniş açılı lens ve telefoto lens, çerçevedeki tek bir nesneye odaklanarak fotoğraf çekmenize yardımcı olan otomatik odaklama özelliğine sahip olacak. Ultra geniş lense yapılan bu yeni ekleme, daha iyi manzara fotoğrafları çekmenize yardımcı olacak.

Kuo ayrıca, ultra geniş sensörün bir donanım yenilemesi alacağını ve beş yerine altı eleman kullanacağını da sözlerine ekledi. Bu, ultra geniş modda düşük ışıklı fotoğrafların iyileştirilmesiyle sonuçlanacak.

iPhone 13 ailesi 14 Eylül tarihinde tanıtılacak. Modellerin 24 Eylül tarihinde satışa çıkması bekleniyor.