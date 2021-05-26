iPhone 13 Pro'nun en net görüntüsü sızdı
Apple'nın 2021 yılında tanıtacağı yeni iPhone modeline ilişkin bir sızıntı iddiası geldi. İnternete sızan görüntülerde iPhone 13 Pro modelinin hem önü hem arkası net bir şekilde görülüyor.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 10:11 Son Güncelleme:
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Apple'nın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone modeline ilişkin yeni görüntüler sızdırıldı.
LeaksApplePro tarafından sızdırılan yeni görüntülerde, iPhone'un yeni modelinin en net hali görülüyor.
https://twitter.com/LeaksApplePro/status/1395850889903083520
Görüntülerde, daha önce sızdırılan görüntülere benzerlik dikkat çekiyor. Yeni modelde, eleştirilere neden olan çentik ise 1 santimetreden fazla küçülüyor.
Öte yandan, yeni model için Apple'ın, tedarikçisi Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı bildirilmişti.
Firmanın yeni cihazını, iPhone 13 veya iPhone 12s adıyla eylül veya ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.