Apple'nın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone modeline ilişkin yeni görüntüler sızdırıldı.

LeaksApplePro tarafından sızdırılan yeni görüntülerde, iPhone'un yeni modelinin en net hali görülüyor.









Görüntülerde, daha önce sızdırılan görüntülere benzerlik dikkat çekiyor. Yeni modelde, eleştirilere neden olan çentik ise 1 santimetreden fazla küçülüyor.

Öte yandan, yeni model için Apple'ın, tedarikçisi Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli aldığı bildirilmişti.

Firmanın yeni cihazını, iPhone 13 veya iPhone 12s adıyla eylül veya ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor.