iPhone 13 Pro'nun ilk test sonuçları yayınlandı
Apple A15 Bionic işlemci, 6 GB RAM ve 1 TB kalıcı bellek ile donatılan iPhone 13 Pro akıllı telefonun ilk test sonuçları ortaya çıktı.
18 Eylül 2021, Cumartesi 09:12 Son Güncelleme:
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AnTuTu'da A15 Bionic işlemci, 6 GB RAM ve 1TB depolama alanına sahip yeni iPhone 13 Pro 839.675 puan aldı. Bu, yaklaşık 700.000 puan alan geçen yılki iPhone 12 Pro'dan 100 binden fazla.
iPhone 13 Pro CPU, grafik hızlandırıcı ve bellek açısından iPhone 12 Pro'dan daha hızlıydı. Cihaz tüm bu kategorilerde sırasıyla %17, %19 ve %44 performans artışı gösterdi.
iPhone 13 kaç TL?
iPhone 13 serisinde 4 yeni cihaz bulunuyor.
iPhone 13 Mini 10 bin 999 TL'den,
iPhone 13 11 bin 999 TL'den,
iPhone 13 Pro 15 bin 999 TL'den
iPhone 13 Pro Max 17 bin 999 TL'den başlayan fiyatlar ile Türkiye’de satışa çıkacak.
iPhone 13 Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak?
Türkiye'de iPhone 13 serisi 24 Eylül'de ön siparişe açılacak. 4 yeni iPhone modeli ülkemizde 1 Ekim'de satışa sunulacak.