iPhone 13 ve iPhone 13 mini resmi olarak tanıtıldı! İşte detaylar…

Apple yeni modelde çentiğin yüzde 20 oranında küçültüldüğünü belirtti. Ayrıca önde seramik kalkanlı camla daha yüksek koruma sağlanıyor. IP68 suya dayanıklılık özelliği de başlıca özellikler arasında bulunuyor.

Yeni iPhone'lar IP68 sertifikasıyla birlikte maksimum 6 metre derinliğindeki suda 30 dakikaya kadar bozulmadan kalabiliyor. iPhone 13 mini ve iPhone 13 renkleri ise siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve pembe renklerden oluşuyor.

iPhone 13 mini ve iPhone 13’ün ekran büyüklükleri sırasıyla 5.4 inç ve 6.1 inç ile aynı şekilde korunuyor. Ancak ekran özellikleri geliştirilmiş, yüzde 28 oranında daha yüksek parlaklığın varlığı söz konusu. 800 nit tipik değerin yanında 1200 nit tepe parlaklık değeri sunuluyor. Bu sayede Dolby Vision, HDR10 ve HLG içerikler destekleniyor.





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iPhone 13 ve iPhone 13 mini, yeni nesil Apple A15 Bionic işlemcisinden güç alıyor. 5nm üretim geometrisiyle üretilen A15 Bionic, işlem birimi olarak ikisi yüksek ve dördü de verimlilik çekirdeği olmak üzere 6 çekirdekli bir CPU ile geliyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli özelleştirilmiş GPU'ya yer veriliyor. Öte yandan iPhone 13 ve iPhone 13 mini, 128, 256 ve 512GB depolama alanına sahip.

Yeni iPhone'lar geniş ve ultra geniş açılı kamera kombinasyonuyla geliyor. Telefonların ana kamerası 12 MP çözünürlük ve f/1.6 diyafram değerine sahipken, ultra geniş açılı kamerası ise 12 MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Aynı zamanda 4K kalitede 60 FPS videolar çekebilen telefonlar, Dolby Vision formatında yani 10 bit renk derinliğine sahip HDR videolar da çekebiliyor.

Pil konusunda iPhone 13 mini, 15 saate kadar video oynatma, 10 saate kadar online video izleme, 50 saate kadar ses çalma; iPhone 13, 17 saate kadar video oynatma, 11 saate kadar online video izleme, 65 saate kadar ses çalma sunabiliyor. Yeni modeller, 20W hızındaki güç adaptörüyle 30 dakikada %0'dan %50'ye şarj olabiliyor. 20W şarj adaptörü haricen satılırken, kutu içerisinden ise herhangi bir şarj adaptörü çıkmıyor. Aynı zamanda MagSafe desteğini de devam ettiren telefonlar 15W kablosuz şarj olabiliyor.

iPhone 13'ün yurt dışı fiyatı 799 dolardan başlarken, iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. iPhone 13'ler 24 Eylül tarihinde ön siparişe çıkacak.



