Apple, eylül ayı içerisinde düzenleyeceği bir etkinlikte yepyeni iPhone 13'ü duyuracak. Ayrıca bu etkinlik, iOS 15'i de kullanıcılarla buluşturacak.

Hem Apple, hem de şirketin CEO’su Tim Cook, bir sonraki büyük sonbahar etkinliğinin 14 Eylül Salı günü gerçekleşeceğini resmi olarak açıkladı. "California akışı" sloganına sahip olan bu etkinlik, Apple Park’tan yayınlanacak bir başka sanal etkinlik olacak.

Apple’ın bu etkinlikte sadece yeni iPhone’larını duyurmayacak. Buna ek olarak, Apple Watch Series 7’nin de aynı gün resmiyet kazanması bekleniyor. Daha büyük boyuta ve yenilenmiş tasarıma sahip olması beklenen Watch Series 7, düz kenarlar ve 41/45mm’lik büyük ekranla gelecek. Apple’ın iPhone 13 serisini açıklamasından hemen sonra, yeni işletim sistemi iOS 15’in de resmi sürümünü piyasaya sürmesi bekleniyor.

Apple, iPhone 13 serisi ve beraberindeki yeni cihazlar ile yazılımlarını 14 Eylül TSİ 20.00'da tanıtacak.



