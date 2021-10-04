iPhone 14, 2 TB depolama seçeneğiyle gelebilir

iPhone 13 Pro ve Pro Max ile birlikte maksimum depolama seçeneğini 512 GB'tan 1 TB'a yükselten Apple, ilerleyen modellerde bunu daha da yükseltebilir. İddilara göre iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile birlikte maksimum 2 TB depolama alanı sunulacak.

iPhone 14 Pro ve Pro Max'de maksimum depolama alanı olarak 2 TB seçeneği sunulma ihtimalinin mantıklı bir açıklaması var. ProRes videoları 4K 30 FPS'de kaydedebilmek için iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde en az 256 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple iPhone 14 Pro modelleri 2 TB depolama opsiyonuyla kullanıcılara sunulabilir.