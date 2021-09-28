iPhone 14 serisi tamamen çentiksiz ekran ile gelebilir

Apple’ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 14 serisi, tamamen yeni bir tasarıma sahip olup, mevcut cihazdan önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

Bloomberg yazarı Mark Gurman, Apple’ın 2022’de telefonların tasarımlarını A’dan Z’ye değiştireceğini ve bunun aygıtların dış görünümü ile ilgili olacağını öngördü. Analist, güncellemenin ayrıntılarını açıklamadı ancak iPhone 13'ün iPhone 12'ye göre çok küçük tasarım farklarının olmasının gelecek güncellemeyle bağlantılı olduğunu ve şirketin tasarımcılarına zaman kazandırdığını ifade etti.

Gurman ayrıca Apple’ın 2022’de iPhone 14, iPhone 14 Max, ayrıca Premium kategorisindeki iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı model üretmeyi planladığını, fakat mini modelleri devam ettirmeyeceğini savundu.

Apple'ın katlanabilir cihazlarla ilgili planlarına da değinen Gurman’a göre Amerikan şirketinin mühendisleri bu yönde çalışıyor ve önümüzdeki birkaç yıl içinde katlanır form faktörlü ilk akıllı telefonlar kullanıcılarla buluşacak.

Bir başka analist Ming-Chi Kuo ise Apple’ın 2022’de birçok Android telefon gibi ekran çentiğini kaldıracağını belirtmişti. YouTuber Jon Prosser ise, yeni iPhone’un gerçek dünyadaki fotoğraflarına dayanan renderler aldığını da iddia etti. Yeni iPhone modelinin, bant benzeri titanyum dış halka, düz arka kameralar ve daha kalın bir kasa ile süper boyutlu bir iPhone 4’e benzeyeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Apple’ın seriden mini modelini çıkaracağını ve Pro’dan daha büyük bir modeli seriye ekleyeceği söyleniyor. iPhone 14 ile ekran altı Touch ID’nin de geleceği iddia ediliyor.