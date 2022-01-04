Haitong International Securities analisti Jeff Pu, 2023'te piyasaya sürülecek iPhone 15 Pro'nun 10x optik yakınlaştırma sunan bir periskop kamerayla donatılacağını söyledi.

Periskop sistemi kullanılarak iPhone'un arkasındaki telefoto lense giren ışık, açılı bir ayna tarafından kameranın görüntü sensörüne doğru yansıtılacak. Işığın hareket yönünü değiştirilmesi, Apple'ın iPhone'a daha uzun bir telefoto lens yerleştirmesine olanak tanıyacak. Böylelikle kullanıcılar bulanıklaşma olmadan daha fazla yakınlaştırma yapabilecekler. Ayrıca arka kamera çıkıntısı da çok fazla artmayacak.

Apple'ın iPhone'larda periskop kamera sistemi kullanacağına yönelik söylentiler 2020 yılının başlarından beri gündeme geliyor. TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo da periskop kameralı bir iPhone'dan bahsetmiş hatta iPhone 14 Pro'ya işaret etmişti. Ancak bu teknoloji için gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 Pro'ya kadar beklememiz gerekecek.

Piyasada zaten Samsung Galaxy S21 Ultra ve Huawei P40 Pro+ gibi periskop kamera sistemine sahip birkaç Android akıllı telefon var. Bu cihazların her ikisi de 10x optik yakınlaştırma sunarken mevcut iPhone 13 Pro, 3x optik yakınlaştırma ile yetiniyor. Muhtemelen bu durum 2023 yılı itibariyle değişecek.



