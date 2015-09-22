Her yeni iOS güncellemesinde güncelleme verilen en düşük model sorunlar yaşıyor. iOS 8 ile zaten ciddi bir zarar gören iPhone 4s, iOS 9 ile bir darbe daha aldı. iOS 8’i bile yavaş çalıştıran iPhone 4s, iOS 9 ile çok daha kötü bir performans göstermeye başladı. Ancak bu her iPhone modelinde aynı olan bir durum. Bir YouTube kanalında yayınlanan video ise umut verici.

iOS 9.1 beta sürümü şuan kullanılabiliyor. Apple, iOS 9.1’i önümüzdeki aylarda yayınlayacak ancak son düzenlemeler yapılıyor. iOS 9.1 sürümünde performansın iyileştirilmesi bekleniyordu ve öyle de olmuş. Yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoda iOS 9.1 beta sürümü kullanan modeller (sağdakiler) daha hızlı çalışıyor. Bu hız arayüzde ve uygulama açışlarında ufak farklarla kendini belli ediyor. Ancak bu sürümün hala daha bir beta sürümü olduğunu unutmamak gerek. Yani yayınlanacak olan asıl güncellemede bu hız ve stabilite dahada artacaktır.