İPhone 5, üç günde 5 milyon satıldı

Teknoloji devi Apple'ın yeni 'oyuncağı' iPhone 5 rekor kırdı. Apple, 21 Eylül'den bu yana ilk üç günde 5 milyondan fazla İphone 5 satıldığını açıkladı. Firma ilk parti stoklarının üç günde tüketildiğini duyurdu. iPhone 4S ilk çıktığı hafta sonu 4 milyon adet satılmıştı. iPhone 4S'e göre daha ince ve daha uzun olan 5. nesil iPhone, akıllı telefon pazarına hızlı bir giriş yapmış oldu. CEO COOK: İNANILMAZ Apple CEO'su Tim Cook, İphone 5'e gösterilen talebin inanılmaz olduğunu söyledi.

100 MİLYONDAN FAZLA IOS 6

Bu arada 19 Eylül'de kullanıma açılan Apple'ın yeni işletim sistemi İOS 6'nın da 100 milyondan fazla cihaza yüklenildiği kaydedildi. iPhone 5, ilk olarak ABD, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de aralarında olduğu 22 ülkede satışa çıktı. Yıl sonuna kadar 100'den fazla ülkede satışta olacak. Türkiye'ye de yıl sonuna doğru gelmesi bekleniyor. HİSSELERİ BU YIL YÜZDE 73 ARTTI

Apple'ın New York Borsası'ndaki hisseleri yeni İphone'un piyasaya girmesiyle geçen cuma ilk kez 700 doların üzerine çıkmıştı. Şirketin hisseleri bu yıl yüzde 73 artış kaydetti.