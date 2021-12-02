iPhone karaborsada

Çip krizi nedeniyle bu yıl 10 milyon adet daha az telefon üretmek zorunda kalan Apple’ın en çok talep gören iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max ve iPhone 11 modelleri karaborsaya düştü. Öyle ki bazı cihazlardaki ekstra fiyat farkı 5 bin TL’yi buldu.

Apple mağazalarından ürün alabilmek için sabahın 4’ünde kuyruğa giren yüzlerce vatandaş elleri boş dönüyor. Çünkü bu mağazalara günde ortalama 100 adet cihaz geliyor. Bu cihazların büyük kısmını ise telefoncular ve elektronik toptancıları satın alıyor.

KİM NE TUTTURURSA

Telefoncuların büyük kısmı iPhone’ları toptancılardan almak zorunda kaldıkları için o fiyatın üzerine kendi kârını da ekliyorlar.

Böylelikle fiyat daha da artıyor. Tabi bu sistemde fiyatlar her gün değişkenlik gösteriyor. Yani ‘kimden ne koparırsam kârdır’ düşüncesinde iş yapılıyor. Görüştüğümüz telefoncular şu an en çok aranan ve karaborsaya düşen modellerin 13 ve 11 olduklarını ifade ederek, vatandaşa biraz daha bekleyin önerisinde bulundu. İşte karaborsa fiyatları...

YURT DIŞINDAN ALMAK AVANTAJLI MI?

Türkiye’de telefondan yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV, yüzde 10 TRT bandrolü ve yüzde 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı ücretleri alınıyor. Ancak bireysel olarak yani yolcu beraberinde getirilen cihazlar için sadece IMEI kayıt harcı ödenmesi gerekiyor.

Bu da şu an 2.006 TL. En çok talep gören cihazlardan 128 GB’lık iPhone 13’ü yurtdışından aldığımızı hesaplarsak ortaya şu sonuç çıkıyor: Bu cihazın ham fiyatı 799 dolar. Bu fiyatı dolar kuru olan 13.20 ile çarptığımızda fiyat 10 bin 546 TL’ye denk geliyor. Bunun üzerine IMEI ücretini de eklersek fiyat 12 bin 552 TL’ye çıkıyor. Bu cihazın şu an Türkiye’deki satış fiyatı 14 bin 999 TL. Yani arada 2 bin 447 TL fark var.