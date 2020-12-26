Iphone kullanıcıları çocuk istemiyor

Doğurganlık ve regl takip uygulaması Dot'un açıkladığı verilere göre, Android kullanıcılarının çoğunluğu uygulamayı hamile kalmak için kullanırken iOS kullanıcılarının amacı ise hamileliği engellemek.

Dünya Halleri'nin aktardığına göre, 50 bin aktif kullanıcının verilerini inceleyen uygulama, Android kullanıcılarının yüzde 25’inin uygulamayı hamile kalmayı kolaylaştırma amacıyla kullandığını tespit etti. iOS kullanıcılarının ise sadece yüzde 19’u uygulamayı hamile kalmak için kullanıyor. Uygulamayı, hamileliği önlemek için kullandığını söyleyenlerin oranı ise iOS kullanıcıları arasında yüzde 35’ken Android kullanıcıları arasında yüzde 29’da kaldı.

Uygulamayı indiren kişilerden başlangıçta uygulamayı kullanma amacını seçmeleri isteniyor. Bu ekranda ‘hamile kalmak’, ‘hamileliği engellemek’ ve ‘sadece regl dönemlerimi takip etmek’ gibi seçenekler bulunuyor.

'Sonuçlar bizim için de sürpriz oldu'

Dot’un ana şirketi Cycle Technologies’in Kurucusu Leslie Heyer “Android ve iOS arasındaki farklar bizim için de sürpriz oldu. Konu üzerinde daha detaylı araştırma yapacağız. Bu farkın sebebi, demografik değişiklikler olabileceği gibi, bizim uygulamamızı farklı platformlarda nasıl tanıttığımız da elde edilen sonuçlara etki etmiş olabilir” dedi.

Söz konusu uygulama, piyasadaki birçok regl takip uygulamasından biri. Bu uygulamalar kadınların regl döngüsü içerisinde kanama dönemini, semptomları ve ovülasyonu takip etmesini sağlıyor. Bu bilgiler sayesinde kullanıcılar hangi tarihlerde cinsel ilişki yaşarlarsa hamile kalma ihtimalinin daha az ya da çok olduğunu belirleyebiliyor.

Iphone'cular daha fazla seks yapıyor

Diğer çalışmalarda da iPhone ve Android kullanıcılarının cinsel aktiviteleri takip edilmişti. Match.com adlı sevgili bulma uygulaması tarafından 2014’te yapılan çalışma, iPhone kullanıcılarının daha fazla seks yaptığını ancak Android kullanıcılarının daha fazla orgazma ulaştığını belirlemişti. Ancak cinselliğe yönelik tavrın dışında Dot’un bulguları iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki diğer farklılıkları da ortaya koyuyor. Geçmiş çalışmalarda iPhone kullanıcılarının daha fazla eğitim alma eğilimi olduğu belirlenmişti.

Dot’un çalışması sadece küçük bir veri noktasına göz atıyor. Kullanıcıların yaşı ya da diğer demografik bilgileri bilinmiyor.





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