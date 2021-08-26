ABD'de tüketicilerin ilgi gösterdikleri ürünlerin incelenmesini sağlayan bir kuruluş, Haziran 2020'den Haziran 2021'e kadar iPhone satın alan 900 kişinin katılımıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. Bu anket çalışması, iPhone sahiplerinin Apple'ın diğer ürünlerine ne kadar ilgi gösterdiğini ortaya çıkardı. Ankete göre iPhone kullanıcıları her Apple cihazına ilgi duymuyor

Kullanıcılar, iPhone'lardan sonra en çok da iPad'lere ilgi gösteriyor. Anket katılımcılarının yüzde 79'u, bir tablete de sahip olduklarını belirtiyor. Tablete sahip olan iPhone sahiplerinin yüzde 84'ü iPad tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 90'ı bir dizüstü ya da masaüstü bilgisayar kullandığını söylerken, bunların yalnızca yüzde 41'i Mac tercih ediyor.

Araştırmaya göre Apple ürünleri arasında en az ilgi gören kategori kablosuz hoparlörler. Katılımcıların yüzde 45'i, bir kablosuz veya akıllı hoparlöre sahip olduğunu belirtirken, bu tüketicilerin yalnızca yüzde 10'u Home Pod veya Home Pod mini satın almayı tercih etti.

Araştırmaya göre 900 kişinin yüzde 65'i bir akıllı saat kullanıyor. Bu akıllı saatlerin yüzde 75'i Apple Watch. Son bir yılda iPhone satın alan kullanıcıların yaklaşık yüzde 40’ı, bir kablosuz kulaklığa da sahip. Bu kullanıcıların ise yüzde 50 kadarı AirPods tercih ediyor.