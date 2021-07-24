Türkiye iPhone kullanıcılarına gelen 'Evde Kal Türkiye' bildirimine ilişkin ilk açıklama: Özür dileriz!
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • iPhone kullanıcılarına gelen 'Evde Kal Türkiye' bildirimine ilişkin ilk açıklama: Özür dileriz!

iPhone kullanıcılarına gelen 'Evde Kal Türkiye' bildirimine ilişkin ilk açıklama: Özür dileriz!

Türkiye

iPhone kullanıcılarına gelen 'Evde Kal Türkiye' bildirimine ilişkin ilk açıklama: Özür dileriz!

iPhone kullanan binlerce kullanıcı bu sabah aldıkları ‘Evde Kal Türkiye’ uyarısı ile büyük şok yaşadılar. Sosyal medyada da gündem olan mesajlar kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu. Öte yandan konuya ilişkin ilk açıklama Vodafone’dan geldi. Vodafone açıklamasında ‘Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz, anlayışınız için teşekkür ederiz’ ifadelerine yer verdi.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 14:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bugün sabah saatlerinde Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına 'Evde Kal Türkiye' uyarısı ile acil durum bildirimi gönderildi. Telefonuna bildirim ulaşan çok sayıda vatandaş sosyal medyadan mesaj paylaşırken 'Evde Kal Türkiye' Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşti.

VODAFONE'DAN 'EVDE KAL TÜRKİYE' BİLDİRİMİ AÇIKLAMASI

Vodafone, bu sabah iPhone telefonlara gönderilen 'Evde Kal Türkiye' acil bildirimine ilişkin açıklama yaptı. Vodafone tarafından yapılan açıklamada "24 Temmuz 2021 cumartesi sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında 'Evde Kal Türkiye' bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir. Konu teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

İşte Vodafone'un paylaşımı:

Apple'a göre hükümetler acil durum uyarılarını bir telefon şebekesine ait SIM kartı olan kullanıcılara gönderebiliyor.

AYARLARDAN KAPATILABİLİYOR

'Test Alert Notification' adındaki uygulama telefonların ayarlar kısmındaki bildirimler bölümünden kapatılabiliyor.

İNGİLTERE'DE DENEMELER MAYIS AYINDA BAŞLADI

Benzer bir test uygulamasına İngiltere de East Suffolk bölgesinde mayıs ayında başladı.

Bu uygulamanın başarılı olması üzerine hükümet Reading şehrinde de haziran ayında bir deneme gerçekleşti.

İngiltere'de bu denemelerden önce vatandaşlar uyarıldı.

ABD'DE KULLANILIYOR

ABD de deprem gibi bazı doğal felaketler durumlarında bu uygulamayı devreye sokuyor.

ABD'de aynı zamanda "America's Missing: Broadcast Emergency Response" (AMBER) uygulaması kapsamında da uyarılar gelebiliyor.

AMBER alarmı bir çocuk kaçırıldığında hayati tehlikesinin bulunduğu düşünülüyorsa bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına gönderiliyor.

Apple da acil durum uygulamalarının yaşadığınız bölgede bir tehlike olması takdirinde hükümet ya da yerel yönetim tarafından gönderilebileceğini, olağanüstü hava koşullarının ve kamu güvenliğini tehdit eden durumların ortaya çıkması halinde kullanılabileceğini aktarıyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Hallederiz abi kafası bizi buralara getirdi”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Şartlara bağlı
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bir önerim var
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kıbrıslı Türk kimliği
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Biz 'Ped' tartışırken millet uzaya çıktı!
Şirin Sever
Banu Şen
Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü Aydın
Banu Şen
Erkut Can
Üçüncü doz çeşitlemesi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB kaynaklarından önemli bedelli askerlik açıklaması