Apple yeni yılın ilk haftaları kullanıcıların yeni yıl planlarına daha kolay uyabilmesi için önerilerde bulundu. Uygulama önerileri çıkaran Apple listeyi "Spor yaparak ya da kötü alışkanlıkları bırakarak daha sağlıklı olmak, yeni bil dil ya da hobi öğrenerek kendini geliştirmek, görmediğimiz yerlere seyahat etmek, daha düzenli olmak, daha planlı olmak, ve “daha” ya da “bu defa kesin" ile başlayarak uzayan bir liste" diye tanımladı.

Apple, App Store’da hayatı kolaylaştıran ve yeni yıl hedeflerine yakınlaştıran uygulamaları şöyle derledi:

SEYAHAT UYGULAMALARI

Yeni yıl hedefleri içinde daha verimli seyahat etmeyi planlayanlar için Yolcu uygulaması seyahat planlamanızı tek bir platformda toplayabilir, Trivago ile otel alternatiflerini karşılaştırarak size en uygun şartlara sahip olanı bulabilirsiniz.

Seyahatinizde size Piri- Sesli Seyahat Rehberi arkadaş olabilir; ya da Türkiye içindeki kamp yerlerini keşfetmek isterseniz Kamp uygulamasını kullanabilir ve kullanıcı deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.

STRESE KARŞI UYGULAMALAR

Hayatın günlük koşturmaca ve stresinden uzak kalmak zor ancak sağlığımız için çok önemli. 9 ayrı dilde sunulan Meditasyon uygulaması stres,endişe, nefes, motivasyon, öfke gibi pek çok konuda rehberli meditasyon pratiği sağlarken, zihinsel dayanıklılık ve içsel barışıklığa ulaşmak isteyenler için gerekli araçları sunuyor.

Headspace uygulaması gün içinde sadece birkaç dakikalık kullanım ile etkili bir gece dinlenmesi sağlayarak sağlık ve mutluluğunuza katkı sağlamayı hedefliyor. Boş vaktinizde zihninizi dinlendirmek isterseniz Zen uygulamasıyla yetişkinler için boyama yapabilirsiniz. Stres öğelerini azaltmak isterseniz sorumluluklarını yönetebileceğiniz Productive ile hayatınızı değiştiren alışkanlıklar rutini oluşturabilirsiniz.

ÖĞRETİCİ UYGULAMALAR

Bu sene kendini geliştirmek için yeni şeyler öğrenmek istiyorsan Hello7 ile İngilizce kelime hazineni geliştirebilir, Dualingo ile pratik bir şekilde yeni bir dil öğrenebilir, TED ile ilham verici hikayeleri dinleyerek yaratıcı yeni atılımlar yapabilirsiniz, ya da Daily Art ile her gün klasik, modern ve çağdaş sanat başyapıtlarından hikayeler okuyarak esinlenebilirsiniz.

BÜTÇE DÜZENLEME UYGULAMALARI

Kaynakları daha etkin kullanmak çok önemli ve bütçeni daha düzenli kullanabileceğine inanıyorsan Defter, Giderim Var,Coin Keeper : Spending tracker, Spendee Budget & Money Tracker gibi pek çok uygulama sana yardımcı olabilir.

SPOR İÇİN UYGULAMALAR

Forma girmek için kendine hedefler belirleyenler kendine en uygun fitness planını bularak farklı uygulamalar ile hedeflerine ulaşabilir. Yüksek şiddetli aralıklı antrenmanlar ile kalp atışını yükselterek daha hızlı kalori yakmak istiyorsan 7 Minute Workout- Seven ya da Nike Training Club uygulamalarını kullanabilirsin.

5K Runner: Couch to 5K Trainer ile koşuya daha kolay başlayabilir ve kademeli olarak hız ve mesafeni ayarlayabilirsin. Hem zihinsel hem de fiziksel bir disiplin olan yogaya başlamayı düşünüyorsan Yoga Studio: Mind & Body uygulamasını deneyebilir, biraz ilerledikten sonra da Asana Rebel: Get in Shape uygulaması ile forma girerken güçlendiren esnekliği geliştiren 100’den fazla antrenmanı uygulayabilirsin.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTARAN UYGULAMALAR

Bu sene irademizi biraz daha zorlamak ve kötü alışkanlıklarımızdan kurtulmanın tam zamanı! Sigarayı bırakmak isteyenler için Quit Genious - quit smoking bir süreç olarak destek oluyor ve bıraktığında tekrar kullanmak istemediğinden emin olacak bir sistem kullanıyor.

Daha sağlıklı yemek yemek için abur cubur alışkanlığından kurtulmak isteyenlere Kitchen Stories zamanın kısıtlı olduğu zamanlarda bile hazırlanabilecek pratik tarifler ve besin değerleriyle birlikte sunulan menüleriyle destek olabilir. Bu sene daha zor pes etmeyi hedeflediysen, bu uygulaması en zor hedeflerinden biri ve Streaks yapmak istediğin görevleri belirledikten sonra kişiye günlük yapılacaklar listesi oluşturuyor ve verilerle destekliyor.