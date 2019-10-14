iPhone SE 2 çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Apple konusundaki tahminleri ile tanınan analist Ming-Chi Kuo iPhone SE 2 ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

Kuo bu ayın başında yayınladığı raporda iPhone SE 2‘nin yakın zamanda piyasaya sürülebileceğini dile getirmişti.

Aradan geçen iki haftalık sürenin ardından analist daha fazla detay paylaştı.





iPhone SE 2 hakkında 5 önemli bilgi

1- Yeni cihazın özellikleri iPhone 8‘e çok benzeyecek.

2- Gümüş, gri ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği olacak.

3- 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği olacak.

4- Apple A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile gelecek.

5- 3D Touch özelliği olmayacak.





Apple’ın yeni iPhone modelini 399 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunacağı ve 2020’nin ilk çeyreğinde kullanıcılar ile buluşturacağı belirtiliyor.

Kuo, Apple’ın tedarikçilerine ayda 2-4 milyon iPhone SE 2 üretmeleri gerektiğini söylediğine inanıyor.

Apple’ın 2020’de 30 milyondan fazla iPhone SE 2 satmasını bekliyor.



