iPhone SE 2 ne zaman çıkacak? Fiyatı ve özellikleri

Apple 10 Eylül'de tanıtımını yaptığı iPhone 11 iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin ardından sırada SE 2 modeli var.

Apple'ın hem fiyat hem de boyut açısından daha minimal bir ürünü olan iPhone SE 2'nin yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor





iPhone SE 2 çıkış tarihi





iPhone SE 2 için 2020'nin ilk çeyreğinde piyasada olacağı söyleniyor. Apple, iPhone 11 modelleriyle iyi bir satış grafiği yakalasa da son yıllar pazar payında düşüş yaşıyor.

Bu nedenle daha fazla alıcıya ulaşmak ve piyasada uygun fiyatlı bir modelle yer almak için SE modelinin devamı olan SE 2'yi çok geçmeden çıkaracağı düşünülüyor.

Apple'ın daha önceki satış politikasına bakılırsa iPhone 11 modellerinden 6 ay sonra, yani 2020'nin ilk çeyreği en uygun zaman gibi görünüyor.

iPhone SE 2 fiyatı





Apple'ın son dönemde çıkan modelleri arasında en uygun fiyatlı olanı şüphesiz iPhone SE 2 olacak. iPhone'nun ilk SE modelinin 16 gb hafızalı olanı 399 dolara satışa sunulmuştu.





iPhone SE 2 için de ilk etapta 399 ila 450 dolar arasında bir fiyata piyasaya çıkarması bekleniyor.









Detaylar





iPhone SE 2 genel anlamda iPhone 8'e benzeyecek. Apple A13 Bionic işlemci ve 3 GB RAM ile gelecek. 1 GB daha az RAM’e sahip olsa da iPhone 11 Pro ile aynı işlemciye sahip olacak.





Gümüş, gri ve kırmızı renk seçenekleri olacak olan modelin 64 gb ve 128 gb olmak üzere iki alternatifi olacak.



