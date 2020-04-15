iPhone SE 2020 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Uzun zamandır merakla beklenen iPhone SE 2020 resmi olarak tanıtıldı. Yeni model, 4,7 inç HD Retina 1334 x 750 piksel LCD ekran ile geliyor. Bu ekran 625 nit parlaklık sunuyor. Gücünü 7 nm+ fabrikasyon süreci ile üretilen Apple A13 Bionic işlemciden alan telefonun önünde 7 megapiksel F2.2, arkasında tek bir 12 megapiksel F1.8 kamera yer alıyor.









Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan telefonda biyometrik güvenlik tarafında ikinci jenerasyon Touch ID parmak izi sensörü kullanılıyor. IP67 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklı olmasının yanında Qi kablosuz şarj desteğine de sahip. 64 GB / 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri sunulan iPhone SE 2020’nin yurt dışı başlangıç fiyatı 399 dolar seviyesinde.

iPhone SE 2020 Türkiye fiyatı ne kadar?

iPhone SE 2020’nin Türkiye başlangıç fiyatı 64GB için 5.299 TL. Bu fiyat 128 GB için 5.749 TL, 256 GB içinse tam 6.599 TL'ye kadar çıkıyor.



