iPhone SE 2020 Türkiye’de satışa çıktı

iPhone SE’nin siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor. Product(RED) olarak adlandırılan kırmızı renk seçeneğinin satışlarından elde edilen gelirin bir bölümü Global Fund tarafından yeni corona virüse karşı savaş için kurulan fona bağışlanacak. iPhone SE’nin 64 GB, 128 GB ve 256 GB kapasiteli versiyonları bulunuyor.

64 GB kapasiteli iPhone SE için 5299 TL’lik fiyat belirlendi. 128 GB için 5749 TL, 256 GB için 6599 TL karşılığında bu ürünlere sahip olmak mümkün oluyor.

Yeni model, 4,7 inç HD Retina 1334 x 750 piksel LCD ekran ile geliyor. Bu ekran 625 nit parlaklık sunuyor. Gücünü 7 nm+ fabrikasyon süreci ile üretilen Apple A13 Bionic işlemciden alan telefonun önünde 7 megapiksel F2.2, arkasında tek bir 12 megapiksel F1.8 kamera yer alıyor.

Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan telefonda biyometrik güvenlik tarafında ikinci jenerasyon Touch ID parmak izi sensörü kullanılıyor. IP67 sertifikasıyla da suya ve toza karşı dayanıklı olmasının yanında Qi kablosuz şarj desteğine de sahip



