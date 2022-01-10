iPhone SE 2022’nin tanıtılacağı tarih sızdırıldı
iPhone SE 2022 ya da iPhone SE 3’ün çıkış tarihi ile ilgili yeni bir bilgi sızdırıldı. İddialara göre Apple, birkaç ay içinde yeni telefon modelini tanıtacak.
10 Ocak 2022, Pazartesi 10:57 Son Güncelleme:
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Apple’ın uygun fiyatıyla öne çıkan telefon serisi iPhone SE’nin son modelinin tanıtılmasına az kaldı. Bloomberg yazarlarından Mark Gurman, yeni serinin Mart ve Nisan aylarında tanıtılacağını iddia etti. Gurman, Apple’ın yakın zamanda bir sanal etkinlik düzenleyerek iPhone SE 3 modelini tanıtması beklediğini açıkladı.
Yeni iPhone SE, iPhone 8’e benzetiliyor. Teknik özellikleri tarafında telefonda 12 MP+12 MP arka ve 12 MP ön kamera yer alabilir. Yine benzer iddialara göre 5G destekli olacak yeni telefon modeli, Apple’ın şimdiye kadarki en uygun fiyatlı telefonu olacak.
iPhone SE 3’ün hakkında resmi bir bilgi verilmese de yakın zamanda raflarda yerini alması bekleniyor.