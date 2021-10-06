Apple, Special Edition (SE) adı altında ucuz bir iPHone'u daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İlk olarak iPhone 5 kasasıyla gelen iPhone SE'nin ikinci versiyonu 2020 yılında satışa çıkmıştı. Bununla beraber yeni iPhone SE 3'ten sızıntılar gelmeye başladı.

Twitter'da yaptığı başarılı sızıntılarla bilinen Majin Bu, yeni iPhone SE'ye dair fotoğraflar paylaştı. Yeni görüntülere göre iPhone SE 3'ün bir önceki özel versiyondan kayda değer bir farkı bulunmuyor. Sızıntıyı yapan Majin Bu ise, telefonu 'modifiye edilmiş iPhone 8' olarak tanımladı.

Akıllı telefonda 12 MP + 12 MP'lik arka kamera kullanılacak. iPhone SE 3 cep telefonunda ayrıca 12 MP'lik bir ön kamera da bulunacak. Şimdiye kadar satılan en ucuz iPhone olacağı iddia edilen telefonun 2022'nin bahar aylarında raflarda yerini alması bekleniyor.