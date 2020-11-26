LED ışıklı şarj kablosu, otomatik enerji kesen şarj kablosu gibi yenilikçi ürünlerin sahibi Mcdodo mobil aksesuar markası ülkemizde 250 aksesuar çeşidi ile büyümeye devam ediyor. Bu yazımızda da aslında Mcdodo’nun 5 farklı ürününe yer vereceğiz. O halde ilk ürünümüzle başlayalım…

Mcdodo 5’i 1 arada Type-C Macbook çevirici çoklayıcı adaptör

Apple MacBook kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan biri laptoplarda USB veya HDMI gibi girişlerin yer almaması. Son dönemde çıkan MacBook’ların hepsi sadece Type-C girişine sahip. Mcdodo’nun 5’i 1 arada olan Type-C girişli adaptörüyle cihazlarınıza birden çok giriş ekleyebilirsiniz. 100W PD hızlı şarj desteğime ek olarak üç Adet USB 3.0 girişi ile 5Gbps hızında veri aktarımı yapabilirsiniz. HDMI girişi ile de 4K çözünürlükte görüntü aktarımı yapabilirsiniz. Sürücüye gerek yok, cihazınıza bağladığınız anda direk çalışıyor. Adaptör, Type-C cihazlar ile uyumlu şekilde çalışıyor ki bunlara iPad’ler de dahilç

Girişler:

3X USB3.0

1x PD Type-C (100W PD hızlı şarj desteği)

1x HDMI (4K çözünürlük desteği)

Fiyatı 273 TL.

Mcdodo HP-530 Bluetooth kulaklık

Son dönemde kablosuz kulaklık modellerine ilgi epey arttı. Eğer siz de uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık arıyorsanız Mcdodo’nun HP-530 Bluetooth kulaklığına bakabilirsiniz.

Kulaklık oldukça küçük ve yeterince hafif. Bu sayede tüm gün rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Eşleştirme oldukça basit, sonrasında kapağı açtığınızda kulaklıklar telefonunuza otomatik olarak bağlanıyor. Tam şarj olduktan kulaklıkları bir gün boyunca kullanabilirsiniz. Şarj kutusu (450mAh) tamamen şarj edildikten sonra kulaklıkları 4 kez şarj edebiliyor. Böylece eğlenceniz yarıda kesilmiyor. Bu arada kulaklık Type-C port üzerinde şarj oluyor. Şarj süresi yaklaşık 30 dakika.

Kulaklık ikilisi birbirinden bağımsız olduğundan tek başlarına da kullanılabiliyor.

Gürültü azaltma ile çağrılar oldukça net hale geliyor. Karşı taraf sesinizi rahat bir şekilde duyabiliyor. Performans anlamında bass’lar çok yüksek değil ama tiz’ler ideal. Kulaklıklar aynı zamanda su sıçramalarına karşı da dayanıklı.

Bluetooth 5.1 çip ile de kesilme olmuyor ya da parazitlenme yaşamıyorsunuz.

Fiyatı 199 TL.

Mcdodo CH-7170 18W LED ekranlı şarj cihazı

Bildiğiniz üzere başta yeni iPhone’lar da dahil bazı Apple ürünlerinin kutusundan adaptör çıkmıyor. Doğal olarak bunu ekstra satın almanız gerek. Bu konuda Mcdodo’nun adaptörü işinize yarayabilir. LED ekranlı şarj cihazı, özel koruma teknolojisi ile cihazınızı şarj esnasında koruma altına alıyor. USB ve Type C girişleri ise aynı anda iki cihazı şarj edebilme imkanı sağlıyor. En güzeli de PD/QC3.0 18W desteği ile cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ürün üzerinde bulunan LED ekran sayesinde şarj esnasında voltaj takibi yapabilirsiniz. Bu arada adaptörün ısınmalara karşı dayanıklı materyal ile üretildiğini belirtelim.

Çıkış değerleri: Type-C: 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A USB-A : 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A

Fiyatı ortalama 140 TL.

Mcdodo MC-7410 akıllı data ve şarj kablosu

Öncelik kutu üzerinde de yazan Power Off nedir ondan başlayalım. Power Off telefon şarj işlemi yaparken şarjı dolduğu zaman şarjı otomatik olarak kesme işlemi.

Akıllı şarj özelliği sayesinde telefonunuzun bataryası dolunca gücü otomatik olarak kesiyor. Böylece elektrik tasarrufunu ve en önemlisi bataryanızın ısı sensörlerine zarar vermeden şişmemesini sağlıyor.

Kablo 1.2m boyutu ile de rahatlıkla her yerde kullanabiliyor. Örgülü kablo yapısı da kopmalara karşı ekstra direnç sağlıyor. Piyasada bulunan örgü görünümde değil gerçek örgü var burada.

Kevlar bakır ve altın bileşen kablo bileşenleri, kablonun uzun ömürlü olmasını sağlamakla birlikte hızlı veri ve hızlı şarj işlemini gerçekleştirmenize olanak sağlıyor.

Ürün “aksesuar desteklenmiyor, şarj olmuyor” gibi uyarı hataları ile karşı karşıya kalmamanız için Apple firmasından satın alınan çipe sahip.

Ayrıca uykudayken alışık olduğumuz telefonu şarja takma işlemi yüksek radyasyon ve sar değerlerini ortaya çıkarıyor. Bu ürün ile birlikte şarj dolunca kesilen bağlantı gereksiz radyasyon ve sar değerinin de önüne geçiyor.

Kablo tüm Apple Lightning şarj destekli cihazlar ile uyumlu, fiyatı ise ortalama 50 TL.

Mcdodo CA-7081 Type C’den Lightning’e data ve şarj kablosu

Öncelikle bu kablonun boyutu 1.8 metre. PD Hızlı Şarj özelliği ile 30 dakikada %50 ye kadar şarj imkanı sağlıyor. Özel IC patent sayesinde fazla şarj olmaya karşı korumalı. Cihazınız şarj olduğu anda gücü otomatik kesiyor ve 2 saat sonra tekrardan şarj etmeye başlıyor. Şarj ve veri aktarımı için kullanıma uygun olmasının yanında giriş ve çıkış uçları özel olarak zinc alloy materyal ile kaplanmış. Hızlı şarj özelliğinin kullanılabilmesi için kabloyu hızlı şarj destekleyen cihazlar ile kullanılmalısınız.

Fiyatın ise ortalama 70 TL.