iPhone Xr için Apple imzalı kılıf!

Cupertino merkezli Apple, her dönem istisnasız olarak fiyatları ile çok eleştiriliyor. Sadece ürünlerinde değil, aksesuarlarında da agresif fiyat politikası izleyen firma, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz ay satışa sunulan iPhone Xr, farklı renk seçenekleri ile tarzını ortaya koymak isteyenlere hitap ediyordu. Apple da bu model için renklerini gizlememek adına kılıf üretmemişti.

Apple bugün sürpriz bir şekilde Amerika’da 39 dolar Türkiye’de ise 299 TL fiyat etiketine sahip olan TPU malzemeden üretilmiş kılıfını satışa sundu. Şeffaf olan bu kılıf hem telefonu koruyor hem de Xr’nin renklerini gizlemiyor. Ancak muadilleri 5 ila 10 dolar arasında olan TPU kılıfın 299 TL’ye satılması tepki çekecek gibi görünüyor.

Apple’ın deri ve silikon kılıflarının fiyatları hadi bir nebze kabul edilebilir. Ancak TPU bakın altını çiziyorum TPU kılıfın ne kadar dayanıksız ve kalitesiz malzemeden üretildiği açıkça ortada. Bu kılıfa 299 TL istemek pek hoş değil.

Huawei CFO’su tutuklandı!