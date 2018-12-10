iPhone XS mi, yoksa iPhone XR mı?

En çok merak edilen modellerin başında yüksek satış fiyatıyla gündeme gelen iPhone XS ve XS Max vardı ve açıkçası yurt dışında olduğu gibi öncelikli olarak bu modellerin Türkiye’de satışa çıkması bekleniyordu. Ancak Apple Türkiye, - krediyle 12 aya kadar taksit fırsatını yakalamak istediği için olabilir - bir sürprizle iPhone Xr modelini de satışa çıkardı. Yani Apple, aynı anda üç farklı yeni modelle birlikte Türkiye’deki tüketicilerin karşısında.

Dolayısıyla birçok teknoloji meraklısının aklına “Ne farkları var?” sorusu geldi. Özellikleri ve tasarımı bakımından farklı taleplere cevap verebilmek üzere geliştirilen bu üç modelin satış fiyatları arasında özellikle Türkiye’de ciddi fark var. Ancak teknoloji ve özellikleri arasında çok büyük bir fark yok. Biz de Xs ile Xr modelleri arasındaki bu farkları masaya yatırdık:

- Biri OLED, diğeri LCD: iPhone Xr’nin genel olarak Xs modellerinden farkı ekranı. 6.1 inçlik tek seçenek var. Ayrıca ‘OLED’ yerine ‘Liquid Retina’ adındaki LCD ekran teknolojisi kullanılıyor. OLED teknolojisi siyahların daha siyah görünmesiyle öne çıkıyor. LCD ile arasındaki farkın ne kadar hissedildiği tartışmaya açık. Xs modelinde 5.8 inç, Xs Max modelinde ise 6.5 inçlik ekran yer aldığını paylaşalım.

(iPhone Xr)

- 2 bin 500 TL fiyat farkı: iPhone Xr, Apple’ın yeni sunduğu modeller arasında en ekonomik olanı. Xr’ın satış fiyatı 7 bin 399 TL’den başlıyor. Xs’te ise bu rakam 9 bin 899 TL. Yani 2 bin 500 TL fark var. Xs Max almak isterseniz satış fiyatı 10 bin 799 TL’den başlıyor, 13 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

- Çift mi, tek mi? Xs modellerinde çift kamera yer alıyor. Xr’de ise tek kamera mevcut. Peki bu büyük bir dezavantaj mı? İhtiyaca göre değişir diyebiliriz. Çünkü Apple, çift kamera ile tek kamera arasındaki farkı akıllı yazılımlarıyla başarılı bir şekilde çözmüş. Örneğin; Xr’de tek kamera olmasına rağmen Portre modu bulunuyor. Çift kameranın farkı ise optik sabitlemede ve optik yakınlaştırmada ortaya çıkıyor.

- Alan derinliğini ayarlayın: iPhone Xs modelleriyle birlikte tanıtılan ‘Derinlik Denetimi’ özelliği Xr’de de var. Portre modunda fotoğraf çekerken sağ üst köşede diyaframı gösteren ‘f’ simgesi yer alıyor. Bu buttona bastıktan sonra diyafram ayarlanarak derinlik kontrol edilebiliyor. Sadece fotoğraf çekimi esnasında değil, fotoğraf çekildikten sonta derinlik denetimi gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede fotoğraflara sonradan da müdahale ediliyor.

(iPhone Xs / iPhone Xs Max)

- Ayrıntılı hareketli fotoğraflar: Hem Xs hem de Xr ile tanıtılan özelliklerden biri Akıllı HDR oldu. Yapay zekâ işlemcisi ‘Neural Engine’ ile hareketli fotoğraflardaki gölge ve aydınlık alanlar daha ayrıntılı bir hale getirildi. Örneğin; zıplayan birinin arkasında gölge bir fon olsa bile ayrıntılar yakalanabiliyor.

- İşlemcileri aynı: İki modelde aynı işlemcilerin bulunması dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. A12 Bionic çipin içinde saniye 5 trilyon işlem yapabilen 8 çekirdek mimarili işlemci bulunuyor. Bu 8 çekirdeğin 4’ü ise verililik üzerine inşa edilmiş. Yani daha az şarj harcaması için.

- Renk seçenekleri: Xs modelleri altın, uzay grisi ve gümüş renkleriyle sunuluyor. Özellikle altın renginin tonu yenilendi. Xr’da ise sarı, beyaz, mercan, siyah, mavi ve kırmızı (PRODUCT) RED renkleri mevcut.

- Şarj ömründe Xr önde: En ilginç konulardan biri daha ekonomik bir model olan Xr’nin şarjının daha uzun gitmesi. Paylaşılan bilgilere göre Xs’in konuşma süresi 20 saat, internet kullanımı 12 saat, online video oynatma süresi 14 saate kadar çıkıyor. Xr’de ise konuşma süresi 25 saat, internet kullanımı 15 saat, online video oynatma süresi 16 saate kadar uzanıyor.