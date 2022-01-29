iPhone’daki gizli tuşu buldu, sosyal medyada viral oldu

'Ellyawesometech' kullanıcı isimli TikTok kullanıcısı Tekoloji devi Apple'ın ürettiği ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan iPhone’ların az bilinen bir özelliğini takipçilerine duyurdu. 826 bin takipçisi olan Bailey, bu özelliği keşfettikten sonra hayatının değiştiğini iddia etti

Kullanıcının 'iPhone'un gizli tuşu' diye duyurduğu özellik aslında yıllardır Apple cep telefonunda bulunurken, video geniş bir kitleye bu konuda farkındalık getirdi. Söz konusu video bir milyondan fazla kullanıcı tarafından izlendi.

Back Tap (Arka Tık) olarak bilinen özellik aslında insanlara telefonları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış bir erişilebilirlik seçeneği. Ve telefonlardaki hemen hemen her komut için kullanılabiliyor.

Telefonda gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra 'arka tık' seçeneği ile telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, sesi açıp kapatmak ve ekranı kilitlemek gibi özellikler kullanılabiliyor. iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özelliği kullanmak için yazılımın iOS 14 ve üzeri olması gerekiyor.

Nasıl kullanılır?

Özellik, telefonun arkasındaki Apple logosunun olduğu alana iki veya üç kez dokunularak kullanılıyor. Ancak önce telefonunuzdan gerekli ayarları yapmanız gerekiyor.

Özelliği kullanmak için telefonunuzda adım adım yapılması gerekenler ise şöyle: