Geliştiriciler için avantajlı özellikler sunan beta sürümleri, Apple Geliştirici Merkezi tarafından indirilebiliyor. iOS 14.5 üzerine kurulu olan 14.6 beta güncellemesi, küçük değişiklikleri içeriyor.

Bir iOS cihazı kullanıyorsanız ve iOS 14.6 genel beta 1'i denemek istiyorsanız, Apple Beta programına kaydolmanız gerekiyor. Kaydolduktan sonra, Apple sizi "Profili indireceğiniz" bir bağlantıya yönlendirecek. Söz konusu profil indirildikten sonra (iOS cihazınıza), beta sürümünü yüklemek için Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme adımlarını takip etmeniz yeterli.