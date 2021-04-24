iPhone’lar için iOS 14.6'ın beta sürümü kullanıma açıldı
Apple, geliştiriciler için iOS 14.6 beta sürümünü yayınlamaya başladı. Bu güncellemeye, Apple mobil yazılım ailesinin geri kalanı için işletim sistemi güncellemeleri de eklendi. Bu ise watchOS 7.5 için iPadOS 14.6 beta 1, beta 1 ve tvOS 14.6 beta 1'i bulacağınız anlamına geliyor.
24 Nisan 2021, Cumartesi 10:13 Son Güncelleme:
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Geliştiriciler için avantajlı özellikler sunan beta sürümleri, Apple Geliştirici Merkezi tarafından indirilebiliyor. iOS 14.5 üzerine kurulu olan 14.6 beta güncellemesi, küçük değişiklikleri içeriyor.
Bir iOS cihazı kullanıyorsanız ve iOS 14.6 genel beta 1'i denemek istiyorsanız, Apple Beta programına kaydolmanız gerekiyor. Kaydolduktan sonra, Apple sizi "Profili indireceğiniz" bir bağlantıya yönlendirecek. Söz konusu profil indirildikten sonra (iOS cihazınıza), beta sürümünü yüklemek için Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme adımlarını takip etmeniz yeterli.