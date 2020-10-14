Bu kez cihazlarda kozmetik bir değişiklik de yapıldı ve cihazların kenarları daha keskin çizgilere ve daha düz kenarlara sahip.

Apple, 5,4 inçlik daha küçük ekranlı bir "Mini" serisi de çıkartıyor.

Şirket, son bir yılda endüstri genelinde yaşanan gerilmeye karşın, cep telefonu satışlarını artırdı.

Ancak bazı uzmanlar, yeni özelliklerin Apple'a 2014'te iPhone 6 serisinden bu yanaki en iyi büyüme fırsatını verdiğini söylüyor.









Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, "5G indirmelerde ve yüklemelerde, yüksek kaliteli video izlemede, daha iyi oyun oynamada, gerçek zamanlı interaktivitede ve daha birçok alanda yeni bir performans düzeyi getirecek." dedi.

iPhone 12 Pro modellerinin ekranı ise geçmişteki Pro modellere göre daha büyük.

Ancak bu kez, cihazların hiçbirinin yanında kulaklık ya da şarj cihazı verilmeyecek. Şirket buna gerekçe olarak, çevre duyarlılığını gösterdi.

Apple yeni iPhone cihazlarını genelde Eylül ayında tanıtıyor, bu kez lansmanın neden Ekim ayına kaldığı açıklanmadı, ancak corona virüs salgınından kaynaklandığı söyleniyor.