İple kendini astı, arkadaşları kurtardı!
Kayseri’de, iş merkezinin bodrum katında iple kendini tavana asarak intihara kalkışan İbrahim S. (28), durumu fark eden arkadaşları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi’ndeki bir iş merkezinde tezgahtarlık yapan İbrahim S., binanın bodrum katına inerek intihara kalkıştı.
İbrahim S., bodrumda iple kendini tavana astı. Durumu fark ederek bodruma koşan arkadaşları, ipi keserek İbrahim S.’yi kurtardı.
İbrahim S., çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)