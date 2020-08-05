İpler gevşedi Berrak panikledi
Çeşme'de arkadaşlarıyla tatil yapan Berrak Tüzünataç'ın bikinisinin ipleri gevşeyince Hazal Subaşı, Berrak Tüzünataç'ı "Dikkat et! Bikininin ipleri gevşemiş" diye uyardı. Leyla Feray olan biteni gülerek izledi. Deniz BOY / POSTA
05 Ağustos 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Berrak Tüzünataç sezonu Çeşme’de açmış, ardından Bodrum’a geçmiş, Ece Sükan’ın doğum günü için de geçen hafta Bozburun’a gitmişti. Oyuncu tekrar Çeşme’ye döndü. Önceki gün Before Sunset Beach’teydi. Yanında oyuncu arkadaşları; Serhat Teoman’ın sevgilisi Leyla Feray ve Rıza Kocaoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Hazal Subaşı vardı.
Gözler üzerlerinde
Üç güzel, plajdakilerin meraklı bakışları arasında yürüyüş yapıp denize girdi. Berrak Tüzünataç sudan çıkarken bikinisinin üstü ile sorun yaşadı. İpleri gevşedi. Berrak olası bir kazayı önlemek için el çabukluğu ile bağlayıp derin bir nefes aldı. Daha sonra Leyla Feray ve Hazal Subaşı ile yemek yemeğe gitti.
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