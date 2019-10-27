İspanyol model Elisabeth Mas Vall boşanma aşamasında olduğu eşi Caner Karaloğlu ile ilişki yaşayan Tuba Ünsal’a kendisini darp ettiği iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkarmıştı.

Elisabeth Mas, 28 Ağustos Çarşamba akşamı Tarabya ve Bebek’teki 2 ayrı mekanda hem eşi Caner Karaloğlu hem de sevgilisi Tuba Ünsal tarafından şiddete uğradığını iddia edip şikayetçi olmuştu.

Elisabeth Mas- Caner Karaloğlu

Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal’ın ‘kasten yaralama, hakaret, tehdit ve aile yükümlülüğünü ihmal’ suçlarından ceza almaları için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu.

Ayrıca Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

"Asıl şiddete uğrayan benim"

Tuba Ünsal da, “Asıl şiddete uğrayan benim!” diyerek Elisabeth Mas Vall hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Daha sonra yeniden mahkemeye başvuran Elisabeth Mas, koruma kararına rağmen Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal’ın kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü.

3 gün hapis cezası

İstanbul Aile Mahkemesi, Mas’ı haklı buldu. Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu hakkında 3’er gün zorlama hapis cezası verildi.

Hapis cezası kararı sonrası Tuba Ünsan karşı atağa geçti. Uzaklaştırma kararına rağmen Vall’ın kendisini rahatsız ettiğini ileri sürdü.

Kararı ihlal etti iddiası

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Ünsal 5 Ekim’de Beyoğlu’nda eğlendiği mekana gelen Vall’ın kararı ihlal ettiğini belirterek savcılığa başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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