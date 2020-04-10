İplikler pet şişeden, kumaş ise otelcilik sektöründen

Tommy Jeans bu sezon sunduğu %100 geri dönüştürülmüş denim stillerinde; hazır giyim üretim tesislerinin zeminlerinden toplanan pamuklu kumaş artıklarının ve otelcilik sektöründen yatak çarşaflarının yenilikçi bir teknikle işlenmesiyle elde edilen kumaşları kullanarak çığır açıyor. Geri dönüştürülmüş pamuk kullanımında sektör ortalaması %30 iken TommyJeans %100 geri dönüştürülmüş pamuklu denim kullanıyor.

Şık yaklaşım

Bu sezon %100 geri dönüştürülmüş denim stillerinin dikişlerinde geri dönüştürülmüş PET şişelerden elde edilen iplikler kullanılıyor. Koleksiyondaki %100 geri dönüştürülmüş denim stillerinden bir seçki de ilk kez geri dönüştürülmüş elastan içeren streç bir kumaştan üretildi.

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