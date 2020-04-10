İplikler pet şişeden, kumaş ise otelcilik sektöründen
Dünya kaynaklarının hızla tüketildiği, yeryüzündeki her damla suya atık karıştığı günümüzde, giyim sektöründe geri dönüştürülmüş pamuk oranı sadece yüzde 30. Hollanda merkezli Tommy Hilfiger ise bu sezon %100 geri dönüştürülmüş denim vaadediyor.
10 Nisan 2020, Cuma 10:08 Son Güncelleme:
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Tommy Jeans bu sezon sunduğu %100 geri dönüştürülmüş denim stillerinde; hazır giyim üretim tesislerinin zeminlerinden toplanan pamuklu kumaş artıklarının ve otelcilik sektöründen yatak çarşaflarının yenilikçi bir teknikle işlenmesiyle elde edilen kumaşları kullanarak çığır açıyor. Geri dönüştürülmüş pamuk kullanımında sektör ortalaması %30 iken TommyJeans %100 geri dönüştürülmüş pamuklu denim kullanıyor.
Şık yaklaşım
Bu sezon %100 geri dönüştürülmüş denim stillerinin dikişlerinde geri dönüştürülmüş PET şişelerden elde edilen iplikler kullanılıyor. Koleksiyondaki %100 geri dönüştürülmüş denim stillerinden bir seçki de ilk kez geri dönüştürülmüş elastan içeren streç bir kumaştan üretildi.
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