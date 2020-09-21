İptal olan etkinliklere sigorta güvencesi

Yeni dönemin getirdikleri ve etkinlik sigortalarının artan önemi SBD Türkiye ve Sigorta Ekranı YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak canlı yayınlanan Sigorta Ekranı’nda masaya yatırıldı.

Kurumsal firmaların toplantı ağırlıklı organizasyonlarını gerçekleştirdiklerini ve her türlü etkinliğin kendine has detayları olduğunu söyleyen Ekare Turizm ve Organizasyon Kurucusu Eda Sever, işlerine ait çok fazla detay olduğu için sorumluluklarının da arttığını söylüyor.

Net kar tazmin edilebilir

Açık organizasyonlarda sanatçının gelememe durumunda organizatörün bütün giderleri ve sponsor gelirleri dahil olmak üzere elde edilen net karın tazmin edilebileceğini belirten SBD Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve AON Sigorta Reasürans Brokerliği Eş CEO’su Selda Oknas Tanbay, “Kapalı organizasyon dediğimiz etkinlikte size organizasyonu sipariş eden firmanın hayal kırıklığı olabilir. Bir de o zamana kadar harcanan giderlerin karşılanması söz konusu olabilirdi. Burada itibar kaybı da gündeme gelebilir. Açık organizasyonlar için yaptığımız etkinlik iptal sigortasında başka bir güne ertelenmesi için yapılan ekstra masraflar yine sigorta teminatının kapsamına giriyor. Kapalı organizasyonlar için de etkinlik iptal sigortası yapılabilir” diye konuştu.

İptal edilen dev organizasyonlar

- Barselona’da yapılması planlanan Mobil Dünya Kongresi 2020 iptal edildi. 750 operatörün ve 350’den fazla şirketin katılacağı fuarın Barselona’ya 500 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyordu.

- Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenirken, bu 1 yıllık ertelemenin ortalama kaybı 1.9 milyar euro oldu.

- Japonya’nın başkenti Tokyo’da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan 2020 Olimpiyat Oyunları, 2021 yılına ertelendi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin maliyetinin 800 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Etkinlik iptal sigortaları hangi zararları kapsıyor?

- Ağır hava şartları (açık hava etkinliklerinde önlem şartı)

- Büyük deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler

- Toplu taşımanın aksaması veya mekâna ulaşımın engellenmesi.

- Enerji problemleri.

- Terörizm ve terör tehdidi, darbe girişimi (Alan ve süre kısıtlaması)

- Grev, halk hareketleri.

- Bulaşıcı hastalıklar (Covid 19 hariç)

- Milli yas (ülke başkanı, 65 yaş üstü siyasilerin vefatı gibi istisnalar olabiliyor).

- Performansı yapacak kritik kişilerin, sunucu, teknik kişilerinin etkinlikte bulunamaması.

- Ve istisna edilmedikçe etkinliğin gerçekleşmesini engelleyecek her türlü sebep.



