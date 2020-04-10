İptal yok erteleme var: Düğünler eylüle sarktı

Şu ana kadar vatandaşların mart, nisan ve mayıstaki kına, nişan ve düğünlerini iptal ettiklerini belirten organizasyon şirketi LifeGroup’un kurucusu ve ortağı Erdem İpekçi, “16 Mart’ta İçişleri Bakanlığı faaliyetlerimizi askıya aldı. Müşterilerimizin yüzde 80’i düğünlerini ileri tarihe erteledi” dedi. Düğünlerin pastacısından süslemecisine kadar 20 iş kolunu besleyen bir sektör olduğunu ifade eden Erdem İpekçi, “Türkiye’de düğün, nişan ve kına organizasyonlarına her yıl 50 milyar lira harcanıyor. Doğrudan ve dolaylı olarak 10 milyon kişiye ek gelir yaratıyoruz. Toplamda 100 binden fazla firma var. Vatandaşlardan talebimiz de bu dönemde etkinliklerini iptal etmek yerine ertelemeleri. Çünkü herkes etkinliğini iptal eder ve ödeme iadesi isterse tüm sektör iflas eder” diye konuştu.

1 sene sonraya

Olağandışı bir durum yaşandığı için vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Erdem İpekçi, şunları söyledi:

“Biz müşterilerimize süre kısıtlaması olmadan etkinliklerini dilediği zamana erteleme imkanı sunduk. Davetini 1 sene sonrasına ertelemek isteyenlere bile herhangi bir fiyat farkı eklemeden aynı şartlarla erteleme imkanı verdik. Düğünlerini iptal edenlere ise yine süre kısıtlaması yapmadan farklı bir organizasyon (doğum günü, baby shower vs.) yapabilme fırsatı sunduk.”

Çoğunluk planını değiştirmedi

Evlenecek çiftlerle firmaları buluşturan bir platform olan Düğün.com da 2020’de evlenecek 1850 kişinin katıldığı bir anket gerçekleştirdi. Buna göre; salgın nedeniyle çiftler düğünlerini iptal etmek yerine erteliyor. Evlilik planlarını iptal ettiğini söyleyenlerin oranı sadece yüzde 2’de kalırken, erteleyenlerin oranı yüzde 30. Yüzde 68’i planda değişiklik yapmadı. Düğünlerini erteleyenler ek ücret ödemedi. Mart ve nisan ayında evleneceklerin yüzde 65’i düğününü başka bir tarihe erteledi. Temmuz ve sonrasında evleneceklerin sadece yüzde 1’i düğününü erteledi. Düğününü erteleyenlerin ise sadece yüzde 5’i 2021’i tercih ederken, erteleme yapanların yüzde 95’i düğününü 2020’de yapacak.

Şimdiden dolu

Mart ve nisanda organizasyon planı olanların davetlerini ağustos ve eylüle ertelediklerini söyleyen İpekçi, şöyle konuştu:

“Çünkü salgının birkaç aya ortadan kalkacağı düşünülüyor. Bazı müşterilerimiz salgın sonrasında gün bulmak zor olur diye şimdiden rezervasyon yapıyor. Bu yüzden bir yığılma söz konusu. Bunun dışında yazlık mekanlarımızdaki düğünlerini iptal edip, kışlık mekanlarımızda, ekim ve kasım aylarında düğün planlayanlar da var.”

Alışkanlıklar değişecek

Salgın sonrasında düğün alışkanlıklarının da bir miktar değişebileceğini dile getiren İpekçi, şöyle devam etti:

“İnsanoğlu yaşadığı sürece kutlamalar olacaktır. Ama bir şey değişecekse o da hayatın artık daha sade bir hale gelmesi olabilir. Yani çok kalabalık ve şatafatlı düğünler yerine daha butik ve az kişiden oluşan düğünlere ilgi artabilir.”





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