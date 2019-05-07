Irak, ABD ve Çin ile 53 milyar dolarlık petrol anlaşması imzalayacak

Abdulmehdi, başkent Bağdat’ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve Çin şirketleriyle imzalanacak mega proje anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Irak’ın yakında ExxonMobil ve PetroChina ile 53 milyar dolarlık petrol anlaşması imzalayacağını belirten Abdulmehdi, "(Irak) Petrol Bakanlığı, ExxonMobil ve PetroChina, şu anda petrol fiyatlarının düşmesi ve yükselmesi halinde kârın nasıl bölüşüleceği konusunda odaklanmış durumdalar." dedi.

30 YILLIK ANLAŞMA

Irak Başbakanı, anlaşmanın 30 yıllık olacağını ve bu süre zarfında 400 milyar doların üzerinde kazanç elde etmeyi planladıklarını aktardı. Abdulmehdi, mega petrol anlaşmasında Irak’ın güneyindeki iki petrol yatağı Nahr bin Umar ve Artavi’nin geliştirilmesiyle yataklardaki petrol üretim kapasitesinin günlük 125 bin varilden 500 bine çıkarılmasının da yer aldığını söyledi.

''YAPTIRIMLARLA İLGİSİ YOK''

Gazetecilerin, "ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlardan Irak’ı kendisiyle petrol anlaşması imzalaması karşılığında muaf tutacağı" yönündeki iddiaları sorması üzerine Abdulmehdi, "ExxonMobil anlaşmasının ABD’nin Tahran’a yönelik yaptırımlarıyla bir alakası yok." ifadesini kullandı.

Washington yönetimi, nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran’a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018’de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018’de devreye sokmuştu.

ABD, Türkiye ve Irak’ın da olduğu 8 ülkeye İran’a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı. Beyaz Saray’dan 22 Nisan’da yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

BAĞDAT (AA)