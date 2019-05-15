Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gelen Irak Cumhuriyeti Başbakanı Abdülmehdi, resmi törenle karşılandı.

Irak Başbakanı ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Erdoğan, saat 19.00'da Abdülmehdi ile ortak basın açıklaması düzenleyecek. Erdoğan daha sonra Külliye'de resmi iftar yemeğine katılacak.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Irak'ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.